Сайт transfermarkt.de давно является неофициальным оценщиком футболистов в мировом футболе. Nevasport уточняет современные цены на игроков «Зенита». Цены неофициальные. Не забываем, что каждый футболист стоит ровно столько, сколько за него попросит клуб.

6. Далер Кузяев 11 млн евро

Цена Кузяева взлетела в последние полтора года. Когда полузащитник переходил из «Ахмата» в «Зенит», то стоил всего лишь два с половиной млн евро. После удачного дебютного сезона в составе команды Роберто Манчини Далер стоил уже 7 миллионов. Ценности прибавило участие универсального хавбека в чемпионате мира. После ЧМ-2018 Кузяев подорожал еще на миллион, а за последние полгода еще на три — сказалась успешное игра в составе «Зенита» в Лиге Европы и чемпионате России.

5. Александр Кокорин 11 млн евро

Октябрьские события пока никак не отразились на цене Кокорина — видимо, футбольный рынок ждет решения суда. Но, понятно, травма крестообразных связок, а затем и разлука с футболом в СИЗО, не могут не повлиять на стоимость игрока. Кокорин подорожал на 4 млн за последний год, поскольку провел очень удачный сезон. Но очень скоро цена за футболиста упадет до минимума. При этом Кокорин и сейчас далек от своей самой высокой цены — 18 млн евро в 2014 году.

4. Эммануэль Маммана 12 млн евро

Аргентинец перешел в «Зенит» из «Лиона» за 16 миллионов, хотя по рынку он тогда стоил семь. Защитник провел неплохой сезон в Петербурге, но травма «крестов» не дала развернуться цене. Маммана находится в том возрасте, когда его стоимость должна расти. Для этого нужно стабильно начать играть в основе «Зенита».

3. Артем Дзюба 13 млн евро

В декабре лидер «Зенита» достиг максимальной трансферной стоимость за всю карьеру. Никогда еще Артем не стоил таких денег. Рывку способствовала игра Дзюбы на ЧМ-2018, после которого его прайс взлетел в два раза. Подтверждение ожиданий в последующие месяцы лишь прибавили к стоимости игрока еще один миллион. Впрочем, дальнейшего роста ждать не стоит — все-таки Дзюба находится уже в том возрасте, когда цена должна только падать.

2. Себастьян Дриусси 13,5 млн евро

Аргентинский нападающий является одним из главных активов «Зенита». Его цена медленно, но верно растет вверх. Когда Дриусси стоил восемь, «Зенит» взял его за 15. Игра форварда за эти полтора сезона весьма стабильна, но от него, все равно, все ждут прорыва. Если он случится, цена подскочит в 5-6 раз, учитывая 22-летний возраст футболиста.

1. Леандро Паредес 25 млн евро

Когда плеймейкер переходил в «Зенит» из «Ромы» он стоил по рынку 13 млн евро. «Зенит» отдал за него 23 и вряд ли пожалел. Лидерство в петербургской команде моментально отразилось на его цене. Сейчас рыночная стоимость Паредеса — 25 миллионов евро, но «Зенит» смело может просит за него на 10 млн евро больше, а то и еще больше.