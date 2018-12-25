Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Причинами стали недопуск на Олимпиаду-2018, проблемы со здоровьем, нападки со стороны WADA и прочих антидопинговых агентств, а также желание больше времени проводить с семьей.

Последним стартом для Шипулина станет Рождественская гонка в Гельзенкирхене, которая состоится 29 декабря. На ней же в последний раз пробегут и белоруска Дарья Домрачева с норвежцем Уле Айнаром Бьорндаленом.

Тем не менее, российским болельщикам как никогда есть за кого болеть. Чтобы вы не пропустили главные старты, Nevasport приготовил инфографику-календарь этапов Кубка мира по биатлону-2019.

Стартуем в Германии: Оберхоф примет биатлонистов 10-13 января, Рупольдинг — 16-20 января. Следующий этап — итальянский — пройдет с 24 по 27 января в Антхольц-Антерсельве.

Далее болельщиков ждут, вероятно, соревнования вторых составов в канадском Кэнморе (7-11 февраля) и американском Солт-Лейк-Сити (14-18 февраля).

Чемпионат мира пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, а заключительный этап Кубка мира — в норвежском Осло-Хольменколлене 21-24 марта.