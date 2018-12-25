Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком года в России по результатам традиционного опроса еженедельника «Футбол». В ходе голосования 277 журналистов спортивных российских СМИ Дзюба набрал 614 очков, что намного больше, чем у второго места, которое занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (245 очков). На третьей строчке оказался крайний защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес, у него 215 очков.

Дзюба впервые в карьере стал обладателем этой награды. Он был близок к ней в 2015 году, когда зажигал в составе «Зенита» в Лиге Чемпионов. В том голосовании Дзюба занял второе место.

Премия еженедельника «Футбол» присуждается в России с 1992 года. Ранее среди игроков «Зенита» этот приз получали Андрей Аршавин (2006), Константин Зырянов (2007), Роман Широков (2012, 2013) и Халк (2015).