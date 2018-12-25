Центральный защитник «Зенита» Максим Карпов вторую часть сезона может провести в самарских «Крыльях Советов». Первую часть сезона 23-летний футболист на правах аренды выступало за волгоградский «Ротор» в ФНЛ. В текущем сезоне на счету Карпова 13 матчей за волгоградский клуб, в который он схватил четыре «горчичника».

Бывший защитник молодежной сборной России имеет всего одну игру за основной состав «Зенита». Долговязый оборонец появился на замену на последних минутах матча группового этапа Лиги Европы против македонского «Вардара» (3:2) в ноябре 2017-го. Помимо этого он провел 34 игры в составе «Зенит-2, за который забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Также футболист отдавался в аренду хабаровскому «СКА-Хабаровск». В российской молодежке Карпов провел 8 матчей и забил два мяча.

Карпову не достает уверенного владения мячом при начале атак — из-за этого он не может закрепиться в основе «Зенита».