Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Антон Шипулин, заявивший сегодня об окончании карьеры, «распустил сопли» и обязан продолжать тренироваться, поскольку на него потрачены деньги налогоплательщиков.

Тихонов назвал безграмотными тренеров Шипулина и подход биатлониста к самому себе.

«По потенциалу он не уступает Фуркаду, в отдельных моментах, как финишёр, он даже лучше его», — заявил бывший спортсмен «Чемпионату».

Также Тихонов предположил, что Шипулину необходимо было стать капитаном команды и «послать подальше» таких, как Мутко. «Я в своё время боролся, прошёл мимо всех коллективов, а этот сопли распустил», — отметил он.

Во вторник на пресс-конференции в Москве Шипулин заявил, что «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене, где он выступит в паре с Екатериной Юрловой-Перхт, станет его последней гонкой. По его словам, такое решение вызвано несколькими причинами. Одна из них — неприглашение на Олимпийские игры в Пхенхчан специальной комиссией МОК.