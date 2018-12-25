Экс-хавбек «Зенита» Алексей Евсеев расторг контракт с екатеринбургским «Уралом». Евсеев находился в составе клуба полтора года, но текущую часть сезона не попадал в основной состав команды Дмитрия Парфенова. Соглашение было разорвано по взаимному согласию сторон.

На своем официальном сайте «Урал» поблагодарил Евсеева за яркую игру в составе клуба и пожелал успешного продолжения спортивной карьеры. Теперь путь Евсеева, по всей видимости, лежит на поля ФНЛ.

В «Урале» Евсеев отыграл 25 матчей в РПЛ и отметился четырьмя забитыми мячами и одним голов за екатеринбургский клуб в Кубке России.

Евсеев выступал за молодежную и юношескую сборные России всех возрастов. В основном составе «Зенита» он дебютировал еще при Лучано Спаллетти. Всего в активе 24-летнего полузащитника 7 матчей за основу петербургского клуба.