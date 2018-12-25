Диагональная калининградского «Локомотива», признанная лучшей волейболисткой Суперлиги по результативности Анна Клегер, едет в Петербург на встречу с «Ленинградкой».

Как сообщили Nevasport в пресс-службе клуба, заключительный для «Ленинградки» домашний матч уходящего года начнется в 19.00 мск 26 декабря в Академии волейбола Платонова.

Клегер набрала 152 очка в семи играх чемпионата.

По показателю набранных очков в среднем за одну партию Ана занимает третье место в лиге — 5,40. Впереди — Ксения Парубец из «Уралочки» (5,80) и Наталья Гончарова из московского «Динамо» (6,06).

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, «Ленинградка» — на седьмой позиции. Команды встречаются впервые.