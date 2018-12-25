Лучший биатлонист России последних лет Антон Шипулин объявил о завершении профессиональной карьеры: последним соревнованием для него станет Рождественская гонка, которая состоится 29 декабря.

Несмотря на давно нагнетаемые слухи и следовавшие опровержения, болельщики всё же расстроились. Nevasport приводит мнения из соцсетей, где фанаты биатлона высказываю совершенно разные мнения.

В основном, все согласны с Шипулиным, который назвал современный спорт грязным. Только не все считают, что «грязь» идёт из Европы и Америки.

Шипулина благодарят за незабываемую карьеру и подаренные болельщикам эмоции. Фанатам не хочется верить, что они больше не увидят кумира на биатлонных трассах — публикации сопровождаются грустными смайлами и картинками.

Но есть и те, кто считает причину Шипулина недостойной. Напомним, основной для ухода стало неприглашение на Олимпиаду в Пхенчхан комиссией МОК, а подлил масла в огонь визит австрийской полиции, которая обвинила биатлониста в нарушении антидопинговых правил по ходу чемпионата мира 2017 года.