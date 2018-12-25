Лучший биатлонист России последних лет Антон Шипулин объявил о завершении профессиональной карьеры: последним соревнованием для него станет Рождественская гонка, которая состоится 29 декабря.

Несмотря на давно нагнетаемые слухи и следовавшие опровержения, болельщики всё же расстроились. Nevasport приводит мнения из соцсетей, где фанаты биатлона высказываю совершенно разные мнения.

В основном, все согласны с Шипулиным, который назвал современный спорт грязным. Только не все считают, что «грязь» идёт из Европы и Америки.

Если бы я был спортивным журналистом, я бы обязательно написал, что Антон Шипулин — жертва российских гендерных стереотипов, работающих в обе стороны. Человеку нужно было спокойствие и работа с очень вдумчивым психологом, а не бесконечные документалки и статус надежды нации — Никита Бобылев (@if_us_if_us) 25 декабря 2018 г.

больно осознавать что из-за необоснованных обвинений и постоянного давления на наших спортсменов, Антон Шипулин принял решение закончить карьеру, я надеюсь, что теперь в его жизни будут одни лишь радостные моменты, и уверена что он ещё многое сделает для биатлона — ПРИНЦЕССА ГАРРЕ (@haroldbananaboy) 25 декабря 2018 г.

@szhurova Ушел из спортв в расцвете сил биатлонист Антон Шипулин, ушли много других спортсменов в сборные команды других стран, спорт в России стал грязным, победы любой ценой на потребу Путину, наркотики, жестокая эксплуатация во вред здоровью малолетних девочек фигуристок. — Valera (@Valera69126123) 25 декабря 2018 г.

Антон Шипулин все-таки завершил карьеру..

Гений Земли Русской! (с) Спасибо за то, что в одиночку тащил весь российский биатлон на протяжении стольких лет.

Но он реально прогнил. Из-за всех этих европейских тварей и мрази Родченкова. — Gamb1T (@Biatlon1st) 25 декабря 2018 г.

Шипулина благодарят за незабываемую карьеру и подаренные болельщикам эмоции. Фанатам не хочется верить, что они больше не увидят кумира на биатлонных трассах — публикации сопровождаются грустными смайлами и картинками.

Чувствую пустоту внутри себя. Я до последнего не хотела верить, что Антон Шипулин действительно уйдёт из спорта, думала, что хоть это когда-нибудь и произойдёт, но не сейчас, не в этом сезоне, ещё не скоро. Мой мозг по-прежнему отказывается в это верить pic.twitter.com/EK7LB8gQh9 — звёздная пыль (@___stardust) 25 декабря 2018 г.

Биатлонист Антон Шипулин заканчивает карьеру, все неравнодушные к этому прекрасному виду спорта понимают, какая это потеря. Последние сезоны Антон по сути один сражался против всей мировой биатлонной элиты. Спасибо за все! pic.twitter.com/3QsrdT3ptT — Командир Полка (@kompolk) 25 декабря 2018 г.

Так жалко, что Антон Шипулин завершил карьеру, довели человека. Навсегда гордость российского биатлона! 💔 — ежувáнчик (@_laaatte_) 25 декабря 2018 г.

Когда Антон Шипулин сказал что завершает профессиональную карьеру. pic.twitter.com/6hpVCGiE17 — Valentina RU (@x_valya) 25 декабря 2018 г.

Антон Шипулин — спасибо за зрелищные выступления! Успехов в новой карьере! — Сергей Дворянчиков (@sdvoryanchikov) 25 декабря 2018 г.

Антон Шипулин 💔 спасибо за все яркие моменты, которые ты подарил.

спасибо за всё, чемпион. спасибо тебе за в с е. ты лучший биатлонист мира. pic.twitter.com/0Zg7kQOQLG — sтепанuч (@dustepanich) 25 декабря 2018 г.

Но есть и те, кто считает причину Шипулина недостойной. Напомним, основной для ухода стало неприглашение на Олимпиаду в Пхенчхан комиссией МОК, а подлил масла в огонь визит австрийской полиции, которая обвинила биатлониста в нарушении антидопинговых правил по ходу чемпионата мира 2017 года.