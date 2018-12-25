Главный тренер СКА Илья Воробьёв назвал состав звеньев на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

В воротах сыграет Магнус Хелльберг — Игорь Шестёркин остался в запасе. В состав первого звена попали защитники Владислав Гавриков и Давид Рундблад, форварды Алексей Кручинин, Павел Дацюк и Сергей Плотников. Во второй пятёрке сыграют Антон Белов — Ринат Хафизуллин и Андрей Кузьменко — Алексей Бывальцев — Александр Барабанов.

В третьем звене на лёд будут выходить защитники Роман Рукавишников и Артём Зуб, в нападении сыграют Никита Гусев, Николай Прохоркин и Максим Карпов. В состав четвёртого звена попали Владислав Сёмин, Наиль Якупов, Олег Ли и капитан Евгений Кетов.

Состав на матч с «Куньлунем» подоспел.

Вперед, наш СКА! pic.twitter.com/DQZlbnVvGp — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 25 декабря 2018 г.

Игра начнётся в 14:30 по московскому времени.