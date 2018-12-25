Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамев, находящиеся под стражей в СИЗО «Бутырка», наконец-то освежат свои футбольные навыки. Игроки сыграют благотворительный матч в рамках всероссийской акции «Неделя добра», которую проводит общественное движение «Сорок Сороков». Цель этой акции — помощь нуждающимся людям.

Игра с участием Кокорина и Мамаева пройдет после Рождества. Футболисты могут сыграть в разное время, поскольку не имеют права видеться друг с другом из-за того, что проходят по одному и тому же уголовному делу. Если они не получат специального разрешения, то будут разведены во время благотворительного матча.

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся под стражей до 8 февраля, ожидая решения суда по делу об избиении трех человек 10 октября.