В Шанхае начался очередной матч КХЛ, в котором петербургский СКА гостит у «Куньлуня».

Армейцы прибыли в Китай в не лучшем настроении. Позади поражение в «Хоккейной классике» от ЦСКА (1:4) и неудача в овертайме в матче против рижского «Динамо» (2:3). В последний матчах, как и во всем сезоне, СКА пытается вести за собой нападающий Никита Гусев, у которого 4 очка (2+2) в трех последних матчах. Следующее очко станет для Гусева 300-м в регулярных чемпионатах КХЛ. Виктор Тихонов, подравшийся в матче против ЦСКА, пропускает игру с «Куньлунем из-за дисквалификации.

У «Куньлуни» в последнее время также дела идут неважно. Китайская команда проиграла три матча подряд. В последнем матче команда Юсси Таполы уступила «Витязю» (1:3). Впречем, «Куньлунь» располагается неподалеку от плей-офф с 37 очками после 40 встреч. «Куньлуню» не достает голов от лучшего бомбардира клуба Тейлора Бека (21 очко), который не забивает с начала ноября.

В истории личных противостояний СКА и «Куньлуня» команды провели пять официальных матчей и во всех из них побеждал СКА.