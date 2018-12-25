Антон Шипулин завершил карьеру неожиданно для болельщиков, специалистов и во многом для самого себя. Мнения по поводу его ухода разнятся, и Nevasport собрал высказывания о решении лучшего за последние годы российского биатлониста.

Комментатор Дмитрий Губерниев всячески опровергал появившиеся примерно неделю назад слухи о грядущем заявлении биатлониста. Однако и ему пришлось это принять.

Президент СБР Владимир Драчёв надеется, что его лучшая боевая единица всё же изменит решение. Не сегодня — но через полгода-год.

«Вы сами видели, насколько тяжело далось ему это решение. Он принимал его больше полугода. Любое такое действие — серьезный шаг в жизни, человек занимался любимой работой, а сейчас начинается другая жизнь.

Сложно говорить за человека, он может поменять решение через полгода-год. Мы всегда будем ждать его в команде», — сказал Драчёв в комментарии телеканалу «360».

Как обычно резко высказался бывший глава СБР Александр Тихонов — конечно же, заявив своё мнение «со всей ответственностью».

«Он не реализовал себя за последние пять лет. По потенциалу он не уступает Фуркаду, в отдельных моментах, как финишер, он даже лучше его. Но безграмотный подход к самому себе подвел Антона. Он выбрал двух абсолютно безграмотных тренеров, я говорю об этом с полной ответственностью.

Что касается политики в спорте, то надо было быть капитаном команды, сплотить коллектив, и послать таких, как Мутко, подальше. Я в свое время боролся, прошел мимо всех коллективов, а этот сопли распустил», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Анфиса Резцова обычно составляет Тихонову конкуренцию яркими словами, но в этот раз была не столь красноречива. Она назвала Шипулина великим биатлонистом и пожелала ему быть рядом с Владимиром Путиным.

«По-крайней мере, в прошлом году, когда нас не пустили на Олимпиаду, Антон был рядом с президентом. Хотелось бы, чтобы он с ним оставался дальше и помогал спортсменам, чтобы давление на российских атлетов стало меньше», — сказала Резцова «Спорт Экспрессу».

Биатлонисту пожелал удачи его друг из лыжных гонок Александр Легков — тоже олимпийский чемпион Сочи-2013, завершивший карьеру перед стартом сезона. Легков запустил хэштег #спасибошипулин.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что Шипулин закончил слишком рано. В комментарии «Матч ТВ» он выразил мнение, что биатлонист не реализовал свой потенциал до конца.

«Ему надо было немножко отдохнуть и попробовать еще побегать до следующей Олимпиады. Но это его выбор, и я его уважаю. Желаю ему себя реализовать на каком-нибудь другом поприще. Скорее всего, он останется в спортивной сфере. Он профессионал, а такие люди очень нужны нашему спорту», — заявил Васильев.

Олимпионик Евгений Редькин предположил, что уход Шипулина является неким знаком протеста.

«Я думаю, что со здоровьем у него все в порядке, но все эти наезды, конечно, утомляют. Может быть, это даже определенный знак протеста. Но я думаю, он найдет, чем заниматься. Он парень активный», — сказал Редкин «Спорт Экспрессу».

Бывший главный тренер сборной России Александр Касперович выразил надежду, что Шипулин будет помогать сборной России. Также он считает, что Шипулин выиграл бы в Пхенчхане, если бы его допустили.

«Очень хотелось бы, чтобы Шипулин каким-то образом мог передавать свой колоссальный опыт команде. Антон прошел все этапы в большом спорте. Из Шипулина однозначно получился бы очень хороший тренер. Он умеет слушать и разговаривать, это очень ответственный человек, о котором можно говорить только хорошие слова.

Последняя Олимпиада, к примеру, проходила в непростых погодных условиях, но Антон нацелен был там показать результат именно в индивидуальных гонках, где мечтал о золотой медали. И у меня внутри сидит ощущение, что он добился бы там желаемого», — заявил Касперович в комментарии ТАСС.