Российский автогонщик, выступающий за команду Формулы-1 «Торо Россо» Даниил Квят, поздравил всех с наступающими праздниками.

«Сейчас время для того, чтобы перезарядить батарейки. Надеюсь, в следующем году я вернусь отдохнувшим и полным сил» — говорит Квят на видеозаписи, размещенной в Twitter команды.

Merry Xmas message from @kvyatofficial… time to re-charge your batteries folks! 🔋🎄😉 pic.twitter.com/INjSpH097E

— Toro Rosso (@ToroRosso) 25 декабря 2018 г.