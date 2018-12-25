Российский автогонщик, выступающий за команду Формулы-1 «Торо Россо» Даниил Квят, поздравил всех с наступающими праздниками.

«Сейчас время для того, чтобы перезарядить батарейки. Надеюсь, в следующем году я вернусь отдохнувшим и полным сил» — говорит Квят на видеозаписи, размещенной в Twitter команды.

Merry Xmas message from @kvyatofficial… time to re-charge your batteries folks! 🔋🎄😉 pic.twitter.com/INjSpH097E — Toro Rosso (@ToroRosso) 25 декабря 2018 г.



Напомним, в следующем сезоне Квят будет выступать за «Торо Россо», которую представлял до ухода из «Формулы-1».

Сам Квят уверен, что в следующем сезоне ему удастся показывать в «Торо Россо» хороший результат. Гонщик заявил, что подходит к новому сезону с позитивным настроем, так как в период без выступлений очень много работал над собой. У него не было уверенности, что он сможет вернуться в Формулу-1, но теперь настроен положительно.