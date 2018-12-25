В Шанхае продолжается очередной матч КХЛ, в котором петербургский СКА играет «Куньлунем» из Шанхая. Начался второй период. После первых 20 минут игры счет не открыт — 0:0.

Армейцы прибыли в Китай немного опустошенные эмоционально. К тому же — в 2 часа ночи. Это сказывается на игре: только в концовке периода СКА зажал «Куньлунь» в их зоне, заработал большинство. Неплохо разыгрывал, но провести шайбу не удалось.

Отметим, что СКА прибыл в Шанхай после двух поражений подряд. У «Куньлуня» — три неудачи кряду.

Напомним, что в истории личных встреч «Куньлунь» еще ни разу не обыгрывал СКА. Правда, команды провели только пять матчей между собой.