В Шанхае во втором периоде матча КХЛ, в котором петербургский СКА играет «Куньлунем», открыт счет. После первых 20 минут игры счет был не открыт. Первыми забили хозяева.

Капитан команды «Куньлунь» Брендон Ип убежал один на один и разобрался с Хельбергом. Ему ассистировал Тобиас Виктлунд.

Еще через 2 минуты хозяева удвоили счет. Отличился Йонас Ярвинен.

СКА прибыл в Шанхай после двух поражений подряд, а у «Куньлуня» было три неудачи кряду.

В истории личных встреч «Куньлунь» еще ни разу не обыгрывал СКА. Команды провели только пять матчей между собой.