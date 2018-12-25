В Шанхае во втором периоде матча КХЛ, в котором петербургский СКА играет «Куньлунем», петербургские армейцы сравняли счете.Во втором периоде «Куньлунь» забил дважды — отличились Ип и Ярвинен.

На девятой минуте СКА отыграл одну шайбу с помощью гола Никиты Гусева, которому ассистировал Прохоркин. Вскоре Прохоркин поучаствовал еще в одной шайбе — Владислав Гавриков сравнял счет в матче.

Таким образом, СКА удалось отыграть две шайбы уже за второй период.

Напомним, что в истории личных встреч «Куньлунь» еще ни разу не обыгрывал СКА. Пять матчей у СКА — пять побед петербуржцев.