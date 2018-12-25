В Ижевске состоятся соревнования по биатлону «Ижевская винтовка», которые будут проходить в рамках третьего этапа Кубка России. Турнир пройдёт в период с 26 по 29 декабря и станет отборочным на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Представители тренерского штаба сборной Санкт-Петербурга сообщили, что в соревнованиях не примет участие Дмитрий Малышко.

Таким образом, на старт «Ижевской винтовки» выйдут олимпийский чемпион Алексей Волков и чемпион мира Максим Цветков. Также на соревнованиях выступят Анастасия Морозова, Александр Поварницын и Светлана Миронова.

Согласно предварительным данным, в соревнованиях примут участие более 250 спортсменов, в числе которых будут около 150 сильнейших биатлонистов России.

Ранее сообщалось, что на «Ижевскую винтовку» не приедет Антон Шипулин.