Хоккеист Василий Подколзин, выступающий в системе петербургского СКА, включён в состав сборной России на молодёжный чемпионат мира.

В сезонах 2016/17 и 2017/18 годов Подколзин играл в системе «Витязя», а в этом году присоединился к петербургской команде. 17-летний хоккеист принял участие в одном матче розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ, но не смог набрать очки. В Высшей хоккейной лиге игрок принял участие в семи матчах за «СКА-Неву» и забил один гол. Также Подколзин провёл десять встреч Молодёжной хоккейной лиги в составе «СКА-1946» и набрал 7 (5+2) очков.

Молодёжный чемпионат мира стартует 26 декабря в Канаде. Турнир продлится до 5 января, Россия будет представлять группу А и встретится с командами Швейцарии, Чехии, Канады и Дании.