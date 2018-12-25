В Шанхае в третьем периоде матча КХЛ, в котором петербургский СКА играет «Куньлунем», петербургские армейцы впервые в матче вышли вперед — 3:2. После первого периода забитых шайб не было. Во втором периоде сначала «Куньлунь» забил дважды — отличились Ип и Ярвинен. Затем СКА сравнял счет благодаря голам Гусева и Гаврикова.

В третьем периоде на седьмой минуте СКА вышел вперед с помощью шайбы Андрея Кузьменко.

Таким образом, СКА удалось выйти вперед, проигрывая по ходу матча в две шайбы.

Напомним, что в истории личных встреч «Куньлунь» не знает победы в матчах со СКА: пять матчей в КХЛ между этими командами — пять побед петербуржцев.