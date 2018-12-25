Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём отношении к соотечественнику и экс-спортсмену Марату Сафину.

Хачанов признался, что в молодости всегда наблюдал за выступлениями Сафина. По мнению теннисиста, Марат является очень хорошим и харизматичным человеком – как на корте, так и за его пределами. По словам Хачанова, в детстве он даже старался подражать известному теннисисту.

Карен Хачанов начнёт новый сезон с выступлений на выставочном турнире Mubadala Tennis в Абу-Даби. Россиянину предстоит встретиться с австрийским соперником Домиником Тимом. Если Хачанов одержит победу, то в следующем поединке ему предстоит сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем.

На данный момент Хачанов занимает одиннадцатую строчку мирового рейтинга ATP.