Российская фигуристка Евгения Медведева, которая на данный момент живёт и тренируется в канадском Торонто, проводит предновогодние дни в Москве. Спортсменка рассказала о новогоднем настроении, которое появилось у неё во время прогулок по столице.

На своей странице в «Инстаграме» Медведева опубликовала фото с прогулки и написала, что почувствовать новогоднее настроение ей удалось только дома, в родной стране.

Напомним, Медведева принимала участие в чемпионате России, который прошёл в Саранске. Фигуристка неудачно провела турнир и заняла лишь седьмое место. Спортсменка не справилась с короткой программой, но относительно неплохо выступила в произвольной, однако седьмого места не хватило, чтобы отобраться в состав сборной России на чемпионат Европы. Фигуристка числится лишь запасной, в то время как в основной состав вошли Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.