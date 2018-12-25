Российская фигуристка Евгения Медведева, которая на данный момент живёт и тренируется в канадском Торонто, проводит предновогодние дни в Москве. Спортсменка рассказала о новогоднем настроении, которое появилось у неё во время прогулок по столице.
На своей странице в «Инстаграме» Медведева опубликовала фото с прогулки и написала, что почувствовать новогоднее настроение ей удалось только дома, в родной стране.
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Прилетела в Москву и сразу гулять 😍потому что новогоднее настроение, которого так не хватало, появилось во время прогулки на фестивале «Путешествие в рождество» от @moscowseasons Кто-то где гулял уже?) делитесь явками-паролями 🙂 Пока дома, хочу по максимуму увидеть все ! #moscowseason Just landed in Moscow and went for a walk right away 😍Christmas mood which was missing finally appeared during the walk at the festival “Journey to Christmas” by @moscowseasons Was someone somewhere already?) Share your secret places 🙂 While being at home, I want to see everything! #moscowseasons
Напомним, Медведева принимала участие в чемпионате России, который прошёл в Саранске. Фигуристка неудачно провела турнир и заняла лишь седьмое место. Спортсменка не справилась с короткой программой, но относительно неплохо выступила в произвольной, однако седьмого места не хватило, чтобы отобраться в состав сборной России на чемпионат Европы. Фигуристка числится лишь запасной, в то время как в основной состав вошли Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.