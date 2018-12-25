В Шанхае в третьем периоде матча КХЛ, в котором петербургский СКА играет «Куньлунем», петербургские армейцы укрепили преимущество в счете. Четвертую шайбу в матче забросил Девин Рунбланд при реализации численного преимущество. Ему ассистировал Николай Прохоркина, для которого эта передача стала третьей в матче.

Напомним, что ранее за СКА забивали Никита Гусев, Владислав Гавриков и Андрей Кузьменко. СКА сумел отыграть со счета 0:2 в матче, в котором никогда в своей истории не проигрывал китайскому клубу.

Играть остается около пяти минут.