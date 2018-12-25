СКА в матче с "Куньлунь". Фото: ХК СКА

СКА в матче с "Куньлунь". Фото: ХК СКА

В Шанхае завершился матч КХЛ, в котором петербургский СКА победил «Куньлунь» со счетом 5:3.

По ходу матча СКА проигрывал со счетом 0:2. В начале второго периода у китайской команды отличились Ил и Ярвинен.

На 28-й минуте Никита Гусев отыграл одну шайбу с передачи Прохоркина. Еще через несколько минут Гавриков с очередного паса Прохоркина сравнял счет.

В третьем периоде армейцы провели две шайбы в ворота хозяев. Сначала забросил Андрей Кузьменко, затем в большинстве отличился Девид Рунбланд, позволив Прохоркину сделать ассистентский хет-трик

Последнюю шайбу армейцев в матче броском в пустые ворота забил Олег Ли. «Куньлунь» отметился шайбой престижа на самой последней минуте матча благодаря Бартулису.

Таким образом, СКА прерывает серию из двух поражений подряд, доводя победную серию в матчах с «Куньлунем» до шести побед кряду.