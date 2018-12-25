В Шанхае завершился матч КХЛ, в котором петербургский СКА победил «Куньлунь» со счетом 5:3.
По ходу матча СКА проигрывал со счетом 0:2. В начале второго периода у китайской команды отличились Ил и Ярвинен.
На 28-й минуте Никита Гусев отыграл одну шайбу с передачи Прохоркина. Еще через несколько минут Гавриков с очередного паса Прохоркина сравнял счет.
В третьем периоде армейцы провели две шайбы в ворота хозяев. Сначала забросил Андрей Кузьменко, затем в большинстве отличился Девид Рунбланд, позволив Прохоркину сделать ассистентский хет-трик
Последнюю шайбу армейцев в матче броском в пустые ворота забил Олег Ли. «Куньлунь» отметился шайбой престижа на самой последней минуте матча благодаря Бартулису.
Таким образом, СКА прерывает серию из двух поражений подряд, доводя победную серию в матчах с «Куньлунем» до шести побед кряду.