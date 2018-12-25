УЕФА обновил рейтинг лучших клубов Европы по состоянии на декабрь. «Зенит» по-прежнему лучший среди всех российских клубов и занимает 17-е место. Из числе отечественных команд ближайший преследователь «Зенита» — это ЦСКА. Находящийся на 32-м месте. «Краснодар» располагается на 42-й позиции. «Локомотив» на 51-й. «Спартак» занимает 83-ю строчку в рейтингле.

На первом месте все также остается мадридский «Реал». В тройке лучших также «Бавария» и «Барселона». Обе команды немного опережают мадридский «Атлетико».

Напомним, что рейтинг лучших клубов Европы считается по результатам клуба в турнирах под эгидой УЕФА за последние пять лет. Данный рейтинг влияет на посев клуба при жеребьевке Лиги Чемпионов и Лиги Европы.