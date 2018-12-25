Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим игроком в мире.

Футбольный портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых дорогих игроков, в котором Мбаппе теперь числится на первом месте. Трансферная стоимость француза возросла до 200 миллионов евро — это рекордные цифры в его карьере.

На втором месте располагается ещё один игрок французского «ПСЖ» Неймар. Стоимость бразильского форварда составляет 180 миллионов евро. Игроки парижского клуба обошли знаменитого аргентинца Лионеля Месси, трансферная стоимость которого упала на 20 миллионов (160 миллионов евро). На данный момент игрок располагается на третьей строчке рейтинга.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе забил шестнадцать голов в девятнадцати матчах и сделал десять результативных передач.