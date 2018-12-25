Лидер российского биатлона последних лет Антон Шипулин официально объявил о завершении карьеры. Несмотря на то, что спортсмен всегда считался лучшим в российской команде, ему так и не удалось завоевать личную медаль Олимпийских игр, а золото чемпионата мира он смог взять только в эстафете. Однако ярких моментов в его карьере было достаточно: Nevasport вспоминает лучшие финиши гонок в исполнении Антона Шипулина.

2017 год. Хохфильцен, чемпионат мира. Эстафета.

Чемпионат мира в 2017 году складывался для сборной России не самым благополучным образом: в предпоследний день команда имела всего одну медаль – бронзу смешанной эстафеты. Исправлять ситуацию вышла мужская эстафетная четвёртка, в которой Шипулин традиционно бежал последний этап. Антон ушёл с последнего огневого рубежа первым, но его отрыв от титулованного француза Мартена Фуркада составлял лишь 4 секунды. В той гонке Шипулин выложился по максимуму и увеличил преимущество настолько, что смог финишировать с флагом, подарив России долгожданное золото.

2015 год. Оберхоф, кубок мира. Эстафета.

Этап Кубка мира в Оберхофе запомнился сложными погодными условиями: над трассой навис настолько плотный туман, что организаторы хотели отменить эстафетную гонку даже после её начала. Спортсмены стреляли практически вслепую, российская команда использовала 12 дополнительных патронов. Перед последним этапом шансы Шипулина на успех были невелики – он проигрывал знаменитому Уле-Айнеру Бьорндалену почти минуту. Однако по ходу дистанции россиянину удалось догнать норвежца, а на финише вырвать победу и принести медаль команде.

2014 год. Поклюка, Кубок мира. Масс-старт

Этап Кубка мира в словенской Поклюке в 2014 году складывался для Шипулина достаточно успешно. Сначала спортсмену удалось выиграть золото спринта, а затем финишировать вторым в гонке преследования. В масс-старте Антон также одержал победу, однако был далеко не единственным претендентом на первое место. Перед последним кругом в восьми секундах шли сразу пять спортсменов, причём Антон был замыкающим группы. За 800 метров до финиша число претендентов сократилось до трёх человек: Шипулин и французы Мартен Фуркад и Жан-Гийом Беатрикс. Беатрикс попытался вырваться вперёд, но упал и зацепил своего соотечественника, дав Шипулину возможность убежать и финишировать первым. После этого французы даже подали протест на результат гонки, но он был отклонён.

2014 год. Сочи, Олимпийские игры. Эстафета.

Нельзя не вспомнить и эстафетную гонку домашней сочинской Олимпиады, в которой российская команда подарила болельщикам столь долгожданную победу. До того момента Россия не побеждала в олимпийских эстафетах на протяжении 26 лет, поэтому золотая медаль стала особенно ценной. Однако победа далась нелегко: Шипулин как обычно бежал последний этап и при заключительной передаче проигрывал Норвегии 16 секунд. На последнем огневом рубеже одновременно оказались четверо спортсменов: Симон Шемпп, Антон Шипулин, Доминик Ландертингер и Эмиль Хегле Свендсен. Шемпп и Шипулин первыми убежали со стрельбища, им в погоню отправился Ландертингер, а Свендсен настрелял себе штрафной круг. На финише Шемп стал единственным, кто мог лишить Россию победы, но немцу это не удалось – Шипулин оказался быстрее.

Победа позволила Шипулину стать олимпийским чемпионом – повторить этот результат биатлонист так и не смог: следующая Олимпиада прошла мимо него из-за допинговых скандалов.

Напомним, 29 декабря Шипулин выступит на «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене, где пробежит вместе с Екатериной Юрловой-Перхт. Это выступление станет последним в профессиональной карьере биатлониста.