Александр Кузнецов, главный тренер юношеской сборной Казахстана:

Скоро будет два года успеху казахстанского футбола — выход в финал Мемориала Гранаткина-2017 в Санкт-Петербурге команды 1999 года рождения.

Я принял эту команду так как являлся тренером U-17. Меня перевели в категорию, которая по факту числится в начале года U-18. В эту команду я включил кандидатов из своей команды U-17. На год младше у меня были игроки: Данила Устименко, Еркебулан Сейдахмет, которые работали со мной в течение года. И получился такой хороший сплав команды между 1999 и 2000 годов рождения.

Изначально с этой сборной 1999 года в U-17 работал испанский специалист и они достаточно крупно на всех турнирах проигрывали. И по Казахстану уже к этому возрасту — к этому году (1999-й) относились скептически. Говорили, что это провальный возраст. Соответственно, на первом же собрании я ребятам сказал, что это далеко не так и мы имеем возможность доказать обратное на данном турнире.

У ребят появилась большая мотивация, цель и вера. Они хотели доказать, что им и удалось на этом турнире. Там была сплоченность и ребята выполняли тренерскую установку. Когда мы готовились к турниру мы занимались в горах — это тоже сказалось и принесло пользу. То есть, мы готовились в среднегорье, а потом опустились в Санкт-Петербург, где уровень 0. На турнире было видно, что функционально команда по ходу турнира все прибавляла и прибавляла.

Были и силы, и грамотное тактические перестроения. Все те тактические моменты, что мы до ребят донесли, они полностью восприняли. Даже многие журналисты и организаторы отметили, что по перестроению без мяча наша команда была лучшей на этом турнире. Для того чтобы перемещаться, создавать численное преимущество в определенных зонах, закрывать зоны — нужна функциональная подготовка. Наша база в горах нам помогла.

К тому же психология — у ребят был провальный год с испанцем, на них можно сказать поставили крест. Я очень сильно их этим мотивировал. Разозлил, мы сплотились в один коллектив, ребята вышли и продемонстрировали совсем другую сторону. Лучшую.

После турнира на многих сразу поступили предложения. Ажиотаж был в стране. Открылся многим Еркебулан Сейдахмет, которого никто не знал до Гранаткина.

Турнир действительно раскрывает личность. Была благодарность РФС, организаторам. Мемориал Гранаткина — хороший турнир. Здесь раскрылись многие российские звезды, даже иностранные, скажем, немец Оливер Бирхофф здесь выступал. Такие турниры нужны, нужно продолжать их развивать. На нем зажигаются юные звездочки, которые у себя в стране потом демонстрируют качественный уровень. Сейдахмет, например, уже в национальной команде. Для нас это уже показатель нашей работы с юношеской сборной.

Я скажу уверенно: за последнее время к юношеской команде Казахстана отношение поменялось. Теперь наша сборная может преподнести сюрприз любой командой — всем могут бой дать. Нам уже говорят, что когда вы играете, теперь можно ждать и победу, и поражение. То есть, от нас не знают, что можно ожидать. Это радуют. Ведь раньше люди видели, что шли одни разгромы. На чемпионатах Европы мы никогда не брали очки. Привозили крупные поражения. Ситуация поменялась, мы взяли серебро на Гранаткина, выиграли Кубок Президента. Набираем важные очки в Европе.