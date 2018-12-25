Наставник петербургского СКА Илья Воробьев выразил свое отношение к событием в матче в Шанхае. СКА, напомним, проигрывая в счете 0:2 в середине матча, сумел одержать победу (5:3).

«Для нас это рабочая победа, матч складывался непросто. Но мы отработали — выиграли. Было много факторов тяжелой игры, ребята собрались и вытащили игру. «Куньлунь сегодня грамотно играл от обороны», — отметил Воробьев.

Также Воробьев рассказал, почему в воротах СКА сегодня оказался Хелльберг.

«Отчасти потому, что он играл за китайскую команду. Но было еще пару моментов», — сказал Воробьев». \

Голами в составе СКА отметились Никита Гусев, Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко, Давид Рунбланд и Олег Ли.