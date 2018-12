View this post on Instagram

@elenarodina запускает флешмоб, в котором мы можем напрямую выразить свое мнение по поводу сборной России на Чемпионат Мира! Мы, как зрители, уважаем каждого фигуриста, но считаем, что Алина, Евгения и Елизавета заслужили право представлять нашу страну на таком важном старте! Для того, чтобы принять участие в флешмобе, заполните почтовую открытку (как написано в примере, листайте), а на обратной стороне укажите: "ЗАГИТОВА + МЕДВЕДЕВА + ТУКТАМЫШЕВА = РОССИЯ", и обязательно укажите хэштэг #zmtrussia ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА КАНАЛЕ В YOUTUBE, ССЫЛКА НА КОТОРЫЙ УКАЗАНА В ШАПКЕ ПРОФИЛЯ! 🇷🇺 #фк #еленародина #прямойэфир #чемпионатмира2019 #чм2019 #алиназагитова #загитова #евгениямедведева #медведева #елизаветатуктамышева #туктамышева #туктик #alinazagotova #zagitova #evgeniamedvedeva #medvedeva #GoZhenya #elizavetatuktamysheva #tuktamysheva #tuktik