Российские болельщики фигурного катания оказались недовольны составом команды, которая в январе отправится в Минск на чемпионат Европы. После завершения чемпионата России Федерация фигурного катания огласила состав сборной, который был сформирован по спортивному принципу.

Женскую команду на чемпионате Европы будут представлять две петербурженки — Станислава Константинова и Софья Самодурова, а также олимпийская чемпионка Алина Загитова. Однако болельщики хотят видеть в команде не Самодурову и Константинову, а Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву.

Фанаты даже запустили флешмоб: в «Инстаграме» стали появляться публикации с хэштегом #zmtrussia. Пользователи размещают картинки, под которыми пишут, что Медведева и Туктамышева больше достойны попадания в команду.

Организатор флэшмоба обратилась к болельщикам с просьбой отправить в Федерацию почтовую карточку с надписью «Загитова+Медведева+Туктамышева = Россия».