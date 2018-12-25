Российские болельщики фигурного катания оказались недовольны составом команды, которая в январе отправится в Минск на чемпионат Европы. После завершения чемпионата России Федерация фигурного катания огласила состав сборной, который был сформирован по спортивному принципу.
Женскую команду на чемпионате Европы будут представлять две петербурженки — Станислава Константинова и Софья Самодурова, а также олимпийская чемпионка Алина Загитова. Однако болельщики хотят видеть в команде не Самодурову и Константинову, а Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву.
Фанаты даже запустили флешмоб: в «Инстаграме» стали появляться публикации с хэштегом #zmtrussia. Пользователи размещают картинки, под которыми пишут, что Медведева и Туктамышева больше достойны попадания в команду.
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@elenarodina запускает флешмоб, в котором мы можем напрямую выразить свое мнение по поводу сборной России на Чемпионат Мира! Мы, как зрители, уважаем каждого фигуриста, но считаем, что Алина, Евгения и Елизавета заслужили право представлять нашу страну на таком важном старте! Для того, чтобы принять участие в флешмобе, заполните почтовую открытку (как написано в примере, листайте), а на обратной стороне укажите: "ЗАГИТОВА + МЕДВЕДЕВА + ТУКТАМЫШЕВА = РОССИЯ", и обязательно укажите хэштэг #zmtrussia ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА КАНАЛЕ В YOUTUBE, ССЫЛКА НА КОТОРЫЙ УКАЗАНА В ШАПКЕ ПРОФИЛЯ! 🇷🇺 #фк #еленародина #прямойэфир #чемпионатмира2019 #чм2019 #алиназагитова #загитова #евгениямедведева #медведева #елизаветатуктамышева #туктамышева #туктик #alinazagotova #zagitova #evgeniamedvedeva #medvedeva #GoZhenya #elizavetatuktamysheva #tuktamysheva #tuktik
Организатор флэшмоба обратилась к болельщикам с просьбой отправить в Федерацию почтовую карточку с надписью «Загитова+Медведева+Туктамышева = Россия».