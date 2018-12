View this post on Instagram

Большое спасибо тебе мой дорогой друг Антон, за твою спортивную карьеру .. Ты был настоящим лидером команды , всегда вел команду вперед , давал советы и поддерживал. Мне было приятно выступать с тобой в каждой гонке !!! СПАСИБО тебе , удачи !!!