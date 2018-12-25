Бывший игрок петербургского «Зенита» Халк, на данный момент защищающий цвета китайского «Шанхай СИПГ», вошёл в число пяти лучших футболистов года, выступающих в Азии.

Рейтинг был составлен компанией спортивной аналитики InStat, которая занимается профессиональной статистикой. На первой строчке списка расположился бразильский полузащитник Андерсон Талиска, выступающий за «Гуанчжоу Эвергранд». Вторым стал его соотечественник Оскар, вместе с Халком выступающий в «Шанхае». Третье место занял известный испанский игрок Андрес Иньеста, который выступает в чемпионате Японии за «Виссел Кобе».

Экс-зенитовец Халк расположился на четвертой строчке, пятое место занял испанец Хонатан Виера, играющий в «Бэйцзин Гоань».