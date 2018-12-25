Российская фигуристка Станислава Константинова, успешно прошедшая отбор в национальную команду на предстоящий чемпионат Европы, рассказала о своём питании.

Спортсменка призналась, что для того, чтобы всегда поддерживать хорошую физическую форму, ей приходится ограничивать себя в еде. Фигуристка не ест сладкое и мучное, а также каждый вечер совершает сорокаминутную пробежку.

Константинова сообщила, что такой режим даётся ей непросто, так как она любит сладости. Спортсменка рассказала, что в более юном возрасте могла не задумываться о питании и оставаться в хорошей форме, но теперь не может обходиться без ограничений.

Напомним, на завершившемся в Саранске чемпионате России Константинова заняла четвертое место. Петербурженка уступила трём юниоркам из группы Тутберидзе, которые не претендовали на попадание в сборную России.