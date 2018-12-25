Бывший игрок московского «Спартака» и футбольный аналитик Евгений Ловчев поддержал полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

Ловчев заявил, что дружит с Глушаковым и хочет поддержать его в возникшей сложной ситуации. Эксперт отметил, что Денис является футболистом, который «слепил себя сам», но иногда он «лепит не то». Ловчев посоветовал спортсмену не давать никаких комментариев до тех пор, пока ситуация не разрешится.

Также эксперт отметил, что может давать Глушакову советы по поводу проблем в семейной жизни, так как сам был женат четыре раза.

Напомним, ранее стало известно, что супруга футболиста написала заявление в полицию, после чего Глушакова проверяли из-за угрозы своей жене убийством. Отмечается, что футболист не платит жене алименты и сообщил Дарье, что хочет так решить проблему. Жена игрока сообщила источнику, что у нее есть аудиозапись разговора.