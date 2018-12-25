Форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет вернуться в состав каталонской «Барселоны».

Как сообщают СМИ, игрок очень заинтересован в возвращении и постоянно звонит руководству команды с просьбой о трансфере. Однако в «Барселоне» считают, что покупка бразильского нападающего маловероятна.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Неймар может покинуть «Пари Сен-Жермен» и вернуться в испанскую Примеру, однако для этого спортсмен должен будет выполнить три условия, которые поставило перед ним руководство каталонского клуба. Одно из требований заключается в том, чтобы Неймар публично признал, что чувствует себя несчастным, играя за «ПСЖ».

Бразилец защищал цвета «Барселоны» на протяжении четырёх лет — с 2013 по 2017 годы, после чего перешел в «ПСЖ».