Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что не намерен переходить на работу в какой-либо футбольный клуб.

Тренер заявил, что старается не давать почвы для того, чтобы его приглашали в клубы. Специалист сосредоточен на работе в сборной России и готов заниматься этим дальше. «Нет смысла на меня посматривать», — сказал Черчесов.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил сборную России по футболу в 2016 году. Под руководством специалиста национальная команда успешно выступила на чемпионате мира, который проходил минувшим летом в России.

Во время своей игровой карьеры Черчесов выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», а также защищал цвета дрезденского «Динамо» и австрийского «Тироля».