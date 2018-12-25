глушаков

Адвокат Сергей Жорин напомнил о том, что Глушаков вывел со счетов крупную сумму и уточнил, что она составила не менее трёхсот миллионов рублей. По словам правозащитника, капитан «Спартака» может быть лишён свободы на срок до десяти лет.

Жорин сообщил, что выведенной суммы достаточно для того, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона, а в данном случае подтверждён вывод 170 миллионов рублей.

Напомним, ранее стало известно, что супруга футболиста написала заявление в полицию, после чего Глушакова проверили из-за угрозы своей жене убийством. Отмечается, что футболист не платит жене алименты и сообщил Дарье, что хочет так решить проблему. Жена игрока сообщила источнику, что у нее есть аудиозапись разговора.