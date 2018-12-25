Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина сообщила, что намерена выступить на чемпионате России и весенних этапах Кубка мира. Спортсменка планирует соревноваться в многоборье.

Как сообщает ТАСС, Мустафина будет выступать на международных стартах с марта 2019 года. Алия решила проблему с коленом и также хочет принять участие в чемпионате России, который будет проходить в Пензе.

Напомним, в апреле гимнастка принимала участие в чемпионате России в Казани и выиграла золотую медаль в командном первенстве. В личном многоборье Мустафина заняла четвёртое место. Для спортсменки турнир стал первым после рождения ребёнка.

В мае гимнастка получила травму колена, с которым у неё были проблемы и ранее — в 2015 году даже потребовалась операция.