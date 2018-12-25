Российский биатлонист Алексей Волков прокомментировал решение Антона Шипулина завершить профессиональную карьеру.
На своей странице в «Инстаграме» Волков опубликовал фотографию Шипулина и поблагодарил спортсмена за его вклад в российский биатлон. «Рад, что многому у тебя научился», — написал Волков под фотографией. Спортсмен пожелал Шипулину успехов в дальнейшей деятельности.
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От чистого сердца ❤️ огромнейшее🐘🐘🐘 СПАСИБО🐘🐘🐘 тебе друг @anton_shipulin за все, что ты сделал для меня, российской команды и нашей страны в целом!!!!!💪✊👍 Рад, что большую часть своей спортивной карьеры шел с тобой бок о бок! Многому у тебя научился! Ты мой кумир!)🤤 Сейчас у тебя в жизни начнется новый этап.☝️ Хочу пожелать тебе быть полностью уверенным в том, что ты делаешь и гнуть свою линию до конца, как ты это делал в спорте и все у тебя получится!!!🥇 Со своей стороны всегда тебя поддержу и помогу чем смогу! Обнял, поднял, заплакал!🙌🤝👏
Напомним, о решении Шипулина завершить карьеру стало известно сегодня, 25 декабря. Спортсмен сам рассказал об этом в ходе пресс-конференции. По его словам, такое решение вызвано несколькими причинами. Одна из них — неприглашение на Олимпийские игры в Пхенхчан специальной комиссией МОК.
Напомним, в текущем сезоне Шипулин ещё ни разу не выходил на старт официальных соревнований. Биатлонист провёл большой отрезок времени без тренировок, поэтому набирал форму и готовился к предстоящим стартам. Планировалось, что он начнёт сезон на «Ижевской винтовке», однако спортсмен принял решение не ехать на соревнования и выступить на «Рождественской гонке».