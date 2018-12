View this post on Instagram

От чистого сердца ❤️ огромнейшее🐘🐘🐘 СПАСИБО🐘🐘🐘 тебе друг @anton_shipulin за все, что ты сделал для меня, российской команды и нашей страны в целом!!!!!💪✊👍 Рад, что большую часть своей спортивной карьеры шел с тобой бок о бок! Многому у тебя научился! Ты мой кумир!)🤤 Сейчас у тебя в жизни начнется новый этап.☝️ Хочу пожелать тебе быть полностью уверенным в том, что ты делаешь и гнуть свою линию до конца, как ты это делал в спорте и все у тебя получится!!!🥇 Со своей стороны всегда тебя поддержу и помогу чем смогу! Обнял, поднял, заплакал!🙌🤝👏