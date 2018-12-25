Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера сообщил, что не имеет никаких конкретных планов на будущее.

Итальянец рассказал, что на данный момент не имеет никаких планов и старается жить настоящим моментом. Специалист ничего не знает о своей будущей работе, но не планирует возвращаться в Россию.

Напомним, 22 октября руководство «Спартака» отправило Карреру в отставку. Главной причиной увольнения назвали неудовлетворительные результаты, которые команда показала под руководством итальянца. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Рауль Рианчо, затем команду официально возглавил Олег Кононов.

Объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» осудило руководство клуба за такое решение.