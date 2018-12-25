Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о подготовке ледового шоу «Аленький цветочек». Премьера постановки запланирована на 27 декабря.

Бывшая спортсменка сообщила, что после выступлений в Москве планирует показать шоу зрителям в других городах России. Также Навка хочет, чтобы показы спектакля прошли и за рубежом, но на данный момент не может назвать конкретные даты.

Экс-фигуристка рассказала, что в последние ночи перед премьерой весь коллектив не спал. «Все ребята очень уставшие, но такие счастливые», — поделилась Навка.

Также Татьяна сообщила, что её муж — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — поддерживает её в трудные моменты. После предпремьерного показа Песков сразу же прислал супруге сообщение с вопросом, как прошло мероприятие. «Он переживает, когда я в 5-6 утра прихожу обессиленная после репетиций», — сказала Навка.