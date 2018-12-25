Словенский биатлонист Яков Фак прокомментировал решение россиянина Антона Шипулина завершить профессиональную карьеру.

Фак поблагодарил Шипулина за хорошие гонки и отличные битвы на трассе. Также словенец пожелал Антону удачи в жизни.

Напомним, о решении Шипулина завершить карьеру стало известно сегодня, 25 декабря. Спортсмен сам рассказал об этом в ходе пресс-конференции. По его словам, такое решение вызвано несколькими причинами. Одна из них — неприглашение на Олимпийские игры в Пхенхчан специальной комиссией МОК.

Напомним, в текущем сезоне Шипулин ещё ни разу не выходил на старт официальных соревнований. Биатлонист провёл большой отрезок времени без тренировок, поэтому набирал форму и готовился к предстоящим стартам. Планировалось, что он начнёт сезон на «Ижевской винтовке», однако спортсмен принял решение не ехать на соревнования и выступить на «Рождественской гонке».