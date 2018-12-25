Итальянский специалист Кристиан Пануччи, который раньше работал ассистентом Фабио Капелло в сборной России по футболу, может стать главным тренером «Ромы».

Как сообщает Тuttomercatoweb, итальянец не является главным кандидатом на пост наставника римского клуба. В случае отставки Эусебио Ди Франческо руководство «Ромы» хочет видеть Паулу Соузу у руля команды. Однако легендарные игроки «Ромы» Франческо Тотти и Даниэле де Росси не согласны с позицией руководства и выступают за назначение Пануччи.

Напомним, Пануччи входил в тренерский штаб сборной России в период с 2012 по 2014 год. В настоящее время 45-летний итальянский специалист занимает пост главного тренера сборной Албании. Во время своей игровой карьеры Пануччи защищал цвета «Ромы на протяжении восьми лет.