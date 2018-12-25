Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин поделился ожиданиями от предстоящего молодёжного чемпионата мира.

Тренер сообщил, что в команде достаточно высокая конкуренция, поэтому было непросто выбрать игроков для участия в чемпионате. Тренерский штаб проанализировал итоги всех турниров, прошедших во время сезона, и исходя из этого определил состав сборной России.

Брагин выразил уверенность в том, российская команда сможет побороться за самые высокие места. Команда хорошо изучила всех соперников и имеет представление о том, какую игру они могут показать.

Молодёжный чемпионат мира стартует 26 декабря в Канаде. Турнир продлится до 5 января, Россия будет представлять группу А и встретится с командами Швейцарии, Чехии, Канады и Дании.