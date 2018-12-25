Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, почему не примет участие в «Ижевской винтовке».

Спортсмен сообщил, что был готов поехать в Ижевск и выступить на соревнованиях, которые являются отборочными к январским этапам Кубка мира. Однако результаты гонки в чешском Нове-Место позволили Гараничеву попасть в команду и без участия в «Ижевской винтовке».

Спортсмен отметил, что на данный момент он вернулся домой, где не был два месяца, и проводит время с супругой и детьми. Евгений добавил, что пребывает в отличном настроении.

Напомним, Гараничев занял третье место в масс-старте, который проходил в рамках третьего этапа Кубка мира.

«Ижевская винтовка» будет проходить в столице Удмуртии в период с 26 по 29 декабря.