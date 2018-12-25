Московский фигурист Максим Ковтун, завоевавший титул чемпиона России, рассказал о своих планах по усложнению программ.

Спортсмен признался, что на данный момент ему было бы тяжело усложнить программы, так как основная задача, которая была поставлена перед ним — попадание в сборную России. Чтобы отобраться в национальную команду, нужно было показывать стабильное катание.

Ковтун отметил, что попадание в сборную важно с материальной точки зрения, чтобы получать финансовую помощь на создание костюмов и оплату поездок.

Фигурист добавил, что в будущем планирует усложнить контент своих программ. В новом сезоне фигурист намерен добавить в свои прокаты четверной лутц, так как уже пробовал исполнять его на тренировках. Спортсмен не знает, когда именно займётся оттачиванием нового элемента, однако уверен, что в будущем может справиться с его исполнением.