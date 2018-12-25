Российский фигурист Максим Ковтун рассказал, как ему удалось сбросить одиннадцать килограммов, чтобы приступить к тренировкам в группе Елены Буяновой. Напомним, фигурист тренировался у Инны Гончаренко в ЦСКА, но в межсезонье специалист покинула клуб, а Ковтун вернулся к своей бывшей наставнице.

Спортсмен сообщил, что как только вернулся в группу Буяновой, ему сразу же поставили условие — похудеть. За три недели спортсмену удалось сбросить одиннадцать килограммов. Для этого фигурист придерживался строгой системы диетического питания. Также Ковтун отметил, что у него достаточно быстрый обмен веществ, поэтому сбрасывать вес ему не очень сложно.

Ковтун признался, что если бы ему не удалось похудеть, то он не смог бы поехать на тренировочный сбор с командой.

Помимо правильного питания, спортсмен также придерживался строгой системы тренировок и каждый день бегал кроссы.

Напомним, на прошедшем в Саранске чемпионате России Ковтун выиграл золотую медаль.