Президент международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал, что намерен организовать футбольный матч, в котором примут участие профессиональные футболисты и шахматисты.

Дворкович сообщил, что Федерация состоит в хороших партнёрских отношениях с ФИФА и президентом организации Джанни Инфантино, поэтому намерена организовать совместные проекты. Футбольный матч с участием шахматистов планируется провести в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее Дворкович сообщал, что хочет поднять популярность шахмат до уровня футбола. Специалист недоволен низкой популярностью вида спорта, поэтому он намерен привлечь внимание к этой проблеме. Он отметил, что со времен Каспарова и Крамника уровень узнаваемости шахматистов сильно снизился, поэтому надо вести работу над этим. Дворкович хочет добиться того, чтобы популярность шахмат была сопоставима с футболом.