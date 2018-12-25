Петербургская фигуристка Анастасия Гулякова, тренирующаяся в школе «Звёздный лёд» под руководством Алексея Мишина, рассказала о том, как планирует усложнять свои программы.

В интервью изданию «Облгазета.ру» Гулякова сообщила, что в следующем сезоне может попробовать вставить в программу тройной аксель. Спортсменка призналась, что уже пробовала исполнять его на тренировках и добивалась успеха.

Кроме того, Гулякова разучивает и четверные прыжки. Спортсменка хочет включить в свой арсенал четверные сальхов и тулуп, однако во время сезона не исполняла их на тренировках, чтобы не получить травму. Фигуристка сообщила, что вернётся к их изучению сразу, как только появится возможность. Анастасия призналась, что не боится заходить на четверные и падать с неудачных попыток.

По мнению спортсменки, и тройной аксель, и четверные прыжки являются выполнимой задачей.