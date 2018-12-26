Хорватский защитник «Бешикташа» Домагой Вида может стать игроком французского «Монако», сообщает Le Parisien.

По информации издания, монегаски планируют приобрести футболиста во время зимнего трансферного окна, и уже провели переговоры с турецкой командой о переходе защитника. Также сообщается, что интерес к 29-летнему Виде проявляют «Вест Хэм», «Эвертон» и «Ливерпуль».

Отметим, в данный момент французский клуб идет на 19-м месте в национальном чемпионате, рискую вылететь в Лигу 2.

Ранее Вида выступал за киевское «Динамо», а в «Бешикташ» он перешел в начале 2018 года, когда пополнил турецкий клуб бесплатно. В нынешнем сезоне хорват сыграл 22 встречи и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.