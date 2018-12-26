Аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес занял второе место среди футболистов российской премьер-лиги по трансферное стоимости, сообщает портал Transfermarkt.

Издание предоставило обновленные данные по трансферной цене футболистов, теперь стоимость Паредеса составляет 25 милионов евро, что на пять миллионов больше, чем раньше.

Самым дорогим футболистом чемпионата России стал защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес, стоимость которого увеличилась на шесть миллионов евро и теперь составляет 26 миллионов.

Третью строчку делят полузащитник ЦСКА Никола Влашич и полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк — оба оцениваются порталом в 18 миллионов евро. Влашич прибавил в цене на восемь миллионов, а стоимость Крыховяка не изменилась.